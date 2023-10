Erntedank 2023 Größter Erntedankumzug im Land: Eine Tonne Bonbons in Waldenau-Datum verteilt Von Bastian Fröhlig | 01.10.2023, 17:59 Uhr Beim SuS Waldenau ging es beim Erntedankumzug teilweise tierisch zu. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down

Das Erntedankfest in Waldenau-Datum ist mit bis zu 30.000 Besuchern das größte in Schleswig-Holstein. So war es auch Sonntag (1. Oktober), als die 44 Gruppen durch den Pinneberger Stadtteil zogen.