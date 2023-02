Normalerweise hat die DLRG Elmshorn im Winter in der Traglufthalle des Elmshorner Badeparks trainiert. Doch in diesem Winter wurde die Traglufthalle nicht aufgebaut. Foto: DLRG Elmshorn up-down up-down Kreis Pinneberg Fachkräftemangel und Energiekrise: Warum die Schwimmkurse so knapp sind Von Cornelia Sprenger | 27.02.2023, 17:22 Uhr

Anfänger-Schwimmkurse sind ein begehrtes Gut im Kreis Pinneberg. Bis zu 2,5 Jahre müssen Kinder auf einen Platz warten. Doch in Pinneberg geht der Betrieb ab April wieder los und in Elmshorn arbeitet man an einer Kompromisslösung.