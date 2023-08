Vortrag und Fragerunde Elterngeld und Elternzeit: Info-Abend im Rellinger Rathaus sorgt für Klarheit Von Manu Schmickler | 22.08.2023, 14:00 Uhr Mit den Informationen von Rechtsanwältin Sascha Lotzkat sollte den Eltern das Ausfüllen der Formulare leichter fallen. Foto: imago images/Rüdiger Wölk up-down up-down

Wer hat eigentlich Anspruch auf Elternzeit? Und was genau ändert sich ab dem kommenden Jahr beim Elterngeld? In Rellingen wird bei einer kostenlosen Abendveranstaltung am Mittwoch (30. August) für Klarheit gesorgt.