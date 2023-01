Elke Gleich kümmert sich unter anderem um die Pflanzen in der Ferienanlage Club Atlantico bei Carvoeiro. Foto: Cornelia Sprenger up-down up-down Ausgewandert nach Portugal Goodbye Deutschland: So lebt eine Gärtnerin aus Pinneberg an der Algarve Von Cornelia Sprenger | 11.01.2023, 17:00 Uhr

Geboren wurde Elke Gleich in Itzehoe, gearbeitet hat sie später in einer Baumschule in Pinneberg. Dann ist die heute 55-Jährige vor 16 Jahren an die Portugiesische Algarve ausgewandert. Das gute Wetter ist es aber nicht, das sie in die Touristen-Region gezogen hat. Sondern die Flucht vor der deutschen Bürokratie.