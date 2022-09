Die Feuerwehr Ellerbek war am Mittwoch bei einem Feuer an der Küstriner Straße im Einsatz. Symbolfoto: imago images/Fotostand up-down up-down Einsatz für die Feuerwehr Elektro-Gerät defekt: Feuer in Keller in Ellerbek Von Martin Busche | 14.09.2022, 17:16 Uhr

An der Küstriner Straße in Ellerbek war ein Feuer in einem Keller ausgebrochen. Die Kameraden der Feuerwehr eilten zur Einsatzstelle.