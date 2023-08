In diesem Artikel erfährst Du: Was in der Schultüte nicht fehlen darf

Wo die Einschulung gefeiert werden kann – ohne, dass du hinterher aufräumen musst

Wo du noch Last-Minute-Schultüten herbekommst

Der erste Schritt, wenn die Einschulung näher rückt, ist meist das Besorgen des Schulranzens. Und dann geht es auch schon um die Schultüte – und ihren Inhalt.

Wer noch keine Schultüte hat, wird bei Kleinanzeigen oder Facebook fündig. Angebote zum Selber-Basteln gibt es auch, meist aber zum Anfang der Ferien. Wer jetzt noch keine Schultüte hat und keine fertige kaufen mag, findet zahlreiche Anleitungen im Netz. Und ansonsten gibt es auch in diesem Jahr wieder gratis Tabaluga-Schultüten bei Netto in Schleswig-Holstein.

Mehr Informationen: Tabaluga-Schultüte von Netto? So funktioniert‘s! größer als Größer als Zeichen • Coupon im Netto-Handzettel ausschneiden • Im Aktionszeitraum in Schleswig-Holstein – Montag, 14. August, bis Samstag, 19. August, – zeigen Erwachsene in Begleitung eines Einschulkindes an einer Netto-Kasse den Handzettel-Coupon vor und erhalten einen Abhol-Coupon • Die Schultüte kann in zwei Wochen gegen Vorlage des Abhol-Coupons mitgenommen werden

Ist die Schultüte besorgt, stellt sich die Frage nach dem Inhalt. Was sich als Geschenk zur Einschulung besonders gut eignet, weiß Beeke Bauer. Sie ist Schulsozialarbeiterin und Koordinatorin der Nachmittagsbetreuung in der offenen Ganztagsschule an der Grundschule Borstel-Hohenraden.

Was soll in die Schultüte? Schulsozialarbeiterin Beeke Bauer gibt Tipps

„Ich denke, ein schönes Geschenk zur Einschulung ist ein kleiner Wegbegleiter oder eine Wegbegleiterin“, sagte Beeke Bauer. Als „Wegbegleiter“ eigne sich beispielsweise ein Kuscheltier oder ein Anhänger für den Ranzen oder die Federtasche. „Auch ein besonderer Stein oder eine Muschel wären möglich. In jedem Fall etwas oder jemand, der diesen neuen aufregenden Schritt mitgeht und immer dabei ist“, so Bauer weiter.

Eine weitere Idee könnte ein sogenannter Sorgenfresser sein, meint die Schulsozialarbeiterin. „Das ist ein Wesen, meist in Form eines Kuscheltieres. Diesem können die Kinder Ihre Gedanken, Sorgen oder auch Ängste mitteilen“. Die meisten Sorgenfresser haben dabei einen Mund aus einem Reißverschluss, sodass die Sorgen – wie der Name sagt – tatsächlich gefressen werden können. Sie erklärt:

„Kinder könnten passend zu ihren Bedenken etwas malen oder später auch schreiben und dem Sorgenfresser in den Mund stecken. Die Sorgen und Ängste werden damit vielleicht schon etwas kleiner.“ Beeke Bauer Schulsozialarbeiterin und Koordinatorin der Nachmittagsbetreuung Grundschule BoHo

Auch Bücher mit Geschichten, die das Selbstwertgefühl stärken und Mut machen, seien eine Option und, wie die Expertin weiß, „natürlich ebenfalls nie verkehrt“. Eine ihrer Lieblings-Geschichten ist „Das kleine Wir“, die vom „Wir-Gefühl“ und dem freundlichen Umgang miteinander erzählt.

Auch beim „Bücherwurm Pinneberg“ stehen die Zeichen auf Einschulung. Stifte, kleine Schultüten, Lesezeichen, Übungshefte, Stempel und Spiele gibt es hier, um die Schultüten zu befüllen.

Goldschätzchen veranstaltet wieder Einschulungsfeier in Prisdorf

Und dann ist da natürlich noch die Feier. Wer sich den Stress des Kochens und Aufräumens ersparen will, muss schnell sein. Denn es sind nur noch wenige Plätze für das Einschulungsfest im „Goldschätzchen“ in Prisdorf frei.

„Das ist mein liebster Tag“, so Maeve Blohm, Assistenz Restaurantleitung. Die 48-Jährige hat selbst zwei Kinder und weiß daher, „wie wichtig das ist nach so einem aufregenden Vormittag mit still sitzen und vielleicht schon den ersten Hausaufgaben“ den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Sie freue sich immer besonders, die neuen Erstklässler in Empfang zu nehmen und an ihre Tische zu geleiten, sagt Blohm: „Das ist ihr Tag, da stehen die Kinder im Fokus. Und mal ehrlich: strahlende Kinderaugen, was gibts Schöneres!“. Die Erstklässler erwartet daher außerdem ein buntes Rahmenprogramm, im Garten des Restaurants kann ausgiebig gespielt werden.

Übrigens: „Die ersten Buchungen für nächstes Jahr haben wir auch schon, dann startet das Fest am 4. September“.