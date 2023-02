Als Jogger getarnt, sollen die Einbrecher ihre Ziele ausgekundschaftet haben. Das letzte Mitglied der Einbrecher-Bande wurde nun vor dem Landgericht Itzehoe verurteilt. Symbolfoto: IMAGO / Rolf Poss up-down up-down Taten in Pinneberg und Hamburg Mitglied einer Einbrecher-Bande: „Giovanni“ muss drei Jahre in Haft Von Jann Roolfs | 06.02.2023, 18:43 Uhr

19 Mal soll eine Bande in Hamburg und auch im Kreis Pinneberg in Wohnungen und Häuser eingebrochen sein. Einer der Täter wurde jetzt zu einer längeren Haftstrafe verurteilt. Und für „Giovanni“ – so sein Spitzname – wird es ein weiteres juristisches Nachspiel geben.