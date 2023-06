Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen in den Fällen übernommen. Symbolfoto: Caroline Warmuth up-down up-down Kripo Pinneberg ermittelt Einbrüche im Kreis Pinneberg: Diebe stehlen Fernseher, Laubbläser und Bargeld Von Caroline Warmuth | 12.06.2023, 12:51 Uhr

In vier Häuser oder Wohnungen im Kreis Pinneberg sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingestiegen. In einem Fall blieb es bei einem Versuch. Die Polizei hofft mithilfe von Zeugen, die Täter schnappen zu können.