Scheiben eingeworfen Einbruch mit Gullydeckeln in Vodafone-Shop in Pinneberg Von Oliver Gabriel | 27.08.2023, 15:12 Uhr Eine Fahndung der Polizei nach Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

In der Straße Am Rathaus in Pinneberg haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (27. August) die Scheiben eines Vodafone-Shops mit Gullydeckeln eingeworfen. Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg.