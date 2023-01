In Tangstedt haben Einbrecher unter anderem Schmuck gestohlen. Symbolfoto: IMAGO/Michael Bihlmayer up-down up-down Die Polizei sucht Zeugen Einbruch an der Großen Twiete in Tangstedt Von Martin Busche | 19.01.2023, 17:18 Uhr

Am späten Mittwochnachmittag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Tangstedt eingebrochen und haben Beute gemacht.