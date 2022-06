Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot (Symbolfoto) Einbruch in Schenefeld Sülldorfer Weg: Geld und Schmuck gestohlen Von Ann-Kathrin Just | 16.06.2022, 15:52 Uhr

Am Dienstag (14. Juni) ist in ein Wohnhaus in Schenefeld eingebrochen und Bargeld sowie Schmuck entwendet worden. Die Polizei ermittelt.