Eine Streife der Schenefelder Polizei war vor Ort, um den Fall aufzunehmen. Symbolfoto: via www.imago-images.de Fahndung läuft Einbruch in Schenefelder Stahl-Betrieb: Polizei sucht nach Metalldieben Von Florian Kleist | 09.01.2023, 14:15 Uhr

Die Täter schlugen am Wochenende zu und brachen in einen Stahl-Betrieb in Schenefeld. Der Verdacht: Es waren vermutlich Metalldiebe am Werk.