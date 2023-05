Die Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt in diesem Fall. Symbolfoto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Bargeld gestohlen Einbruch in Schenefelder Restaurant – Täter von Kamera gefilmt Von Caroline Warmuth | 03.05.2023, 16:51 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagmorgen in ein Restaurant in Schenefeld eingebrochen. Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise.