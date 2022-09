Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht die Täter. Foto: Symbolbild: www.imago-images.de up-down up-down Zeugen gesucht Einbruch in Schenefelder Lagerräume – Polizei ermittelt Von Sophie Laura Martin | 19.09.2022, 13:46 Uhr

1.000 Euro – so hoch ist der Schaden, den Kriminelle bei einem Einbruch in Lagerräume in Schenefeld verursacht haben. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.