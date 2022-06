Die Polizei sucht Zeugen, die etwas von dem Einbruch in Schenefeld bemerkt haben. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot Zeugen gesucht Schnaps-Diebe brechen in Schenefelder Restaurant ein Von Ann-Kathrin Just | 13.06.2022, 16:00 Uhr

In Schenefeld ist am Sonnabend (11. Juni) in der Altonaer Chaussee eingebrochen worden. Unbekannte sind gewaltsam in ein Restaurant eingedrungen und haben Spirituosen geklaut.