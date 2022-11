Die Polizei sucht Zeugen nach einem Wohnungseinbruch in Rellingen. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Polizei bittet um Mithilfe Einbruch in Rellingen: Bargeld und Schmuck erbeutet Von Manu Schmickler | 25.11.2022, 18:18 Uhr

Mitten am Nachmittag sind Unbekannte wieder in ein Einfamilienhaus in Rellingen eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.