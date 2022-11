Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs in Pinneberg. Symbolfoto: imago images/Sven Simon up-down up-down Zeugen gesucht Diebe brechen in Restaurant in Pinneberg ein Von René Erdbrügger | 07.11.2022, 17:39 Uhr

Unbekannte sind am Sonntag in ein Restaurant in der Mühlenstraße in Pinneberg eingebrochen. Die Polizei hat ermittelt, was gestohlen wurde.