Einbrecher waren als Jogger getarnt Einbrüche in Pinneberg und Hamburg: Mutmaßlicher Täter soll vier Jahre in Haft Von Jann Roolfs | 27.01.2023, 18:00 Uhr

Gjovalin K. soll unter anderem im Oktober 2019 in ein Haus in Pinneberg eingebrochen sein. Auch eine Tat in Hamburg wird ihm zur Last gelegt. Aber muss er dafür ins Gefängnis?