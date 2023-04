Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen am Wochenende. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Einbrecher geschnappt Einbruch in Appen: Hund schlägt an und Bewohner verfolgt Täter Von Bastian Fröhlig | 17.04.2023, 18:15 Uhr

Die Polizei hat am Wochenende einen Einbrecher in Appen geschnappt. Ein Hund schlug an und alarmierte die Anwohner. Auch in Schenefeld sind Täter in ein Einfamilienhaus eingedrungen.