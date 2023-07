Um sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten und möglicherweise verwendeten Fahrzeuge wird gebeten. Symbolfoto: IMAGO/mix1 up-down up-down Polizei bittet um Hinweise Dumm gelaufen: Einbrecher erbeuten in Appen-Etz Bargeld und werden dabei gefilmt Von Anna Goldbach | 18.07.2023, 15:27 Uhr

In der Nacht von Sonnabend (15. Juli) auf Sonntag (16. Juni) sind zwei Männer in ein Bürogebäude in Appen-Etz eingebrochen. Beide sind per Videokamera aufgezeichnet worden. Die Polizei bittet um Hinweise.