In der Fußgängerzone Einbrecher erbeuten Kasse aus Pinneberger Feinkostgeschäft Von Janina Schmidt | 17.10.2022, 17:32 Uhr

In einen Feinkostladen in der Innenstadt von Pinneberg wurde in der Nacht zu Montag eingebrochen. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.