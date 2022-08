Die Polizei ermittelt in Halstenbek nachdem es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu fünf Auto-Einbrüchen gekommen ist. FOTO: dpa up-down up-down Zeugen gesucht Einbrecher brechen fünf Autos in Halstenbek in der Nacht auf Von Felix Poser | 18.08.2022, 13:17 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in fünf Autos in Halstenbek eingebrochen. Die Polizei ermittelt.