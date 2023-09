50.000 Kinder in Schleswig-Holstein haben, nach Angaben von Thies Wolfhagen, Landesgeschäftsführer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), während der Pandemie nicht schwimmen gelernt. Das trifft auch auf Kinder der Gemeinde Appen zu.

Um nachzuholen oder viel mehr aufzufangen, was durch die Pandemie nicht möglich war, gibt es in Appen nun Überlegungen, einen zweiten Schwimmlehrer einzustellen, wie Bürgermeister Hans-Peter Lütje auf Nachfrage von shz.de berichtet. Darüber hatte auch der Finanzausschuss am vergangenen Dienstag, 12. September, beraten und sich mehrheitlich dafür ausgesprochen.