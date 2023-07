Die 16-jährige Lena Rehder aus Schenefeld (links) und die 21-jährige Tyra Jessen aus Pinneberg wurden von Ralf Stegner für das USA-Stipendium „Parlamentarisches Patenschaftsprogramm“ ausgewählt Foto: Anja Steinbuch up-down up-down Auslandsjahr in den USA Stipendium vom Bundestag: Ralf Stegner schickt zwei junge Menschen aus dem Kreis Pinneberg in die USA Von Anja Steinbuch | 01.07.2023, 06:00 Uhr

Es ist der Traum vieler Jugendlicher – ein Auslandsjahr: Land und Leute kennenlernen, zur Schule gehen und in einer Gastfamilie leben. Da so ein Aufenthalt meist mit hohen Kosten verbunden ist, bleibt es für viele beim Traum. Doch man kann auch Stipendien nutzen. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm ist so eines.