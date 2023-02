Auch in dieser Straße in Butscha wurde der Schrecken des Ukraine-Kriegs nach dem Abzug von der russischen Armee deutlich. Archivfoto: Rodrigo Abd/dpa up-down up-down Gedenken zum Jahrestag Ein Jahr Ukraine-Krieg: Schenefeld hält eine Mahnwache Von Hans-Joachim Kölln | 21.02.2023, 17:55 Uhr

Am 24. Februar 2022 überfiel die russische Armee das Nachbarland Ukraine. Seitdem herrscht wieder Krieg mitten in Europa. In Schenefeld wird dem Jahrestag mit einer Mahnwache gedacht.