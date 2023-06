Morgens um 6 Uhr trafen sich 20 Rellinger, um in den Wiesen von Bauer Kruse nach Kitzen zu suchen. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Jagdgemeinschaft und Bauern Seit drei Jahren kein totes Rehkitz durch Mähdrescher in Egenbüttel Von Manu Schmickler | 13.06.2023, 10:00 Uhr

Kein einziges Rehkitz ist in den vergangenen drei Jahren in Egenbüttel durch Mähdrescher verletzt worden. Dafür sorgen die Jagdgemeinschaft Egenbüttel und interessierte Einwohner. shz.de war am Sonnabendmorgen dabei.