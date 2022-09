Showdown im Sorgerechtsstreit: Claudia Effenberg (links) steigt nach dem Gerichtsstermin mit ihrer Anwältin ins Auto. Foto: André Lenthe up-down up-down Streit mit Ex-Mann Effenberg gegen Strunz: Unterhalts-Zoff am Amtsgericht Pinneberg Von Florian Kleist | 27.09.2022, 17:52 Uhr

Vor ihrer Ehe mit dem Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg war Claudia Effenberg mit Bayern-Star Thomas Strunz verheiratet. Jetzt gab es am Amtsgericht in Pinneberg den offenbar letzten Akt in einem Unterhaltsstreit.