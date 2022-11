Die Altonaer Chaussee in Schenefeld bietet bereits diverse Einkaufsmöglichkeiten, darunter auch das „Stadtzentrum Schenefeld“ mit seinem Rewe-Markt. Ein weiterer Supermarkt rechtfertigt aus Sicht der Politik keine Ausnahmen vom Bebauungsplan. Foto: Janina Schmidt up-down up-down Edeka und Penny Schenefelder Politik erteilt zwei Supermarkt-Projekten eine klare Absage Von Janina Schmidt | 04.11.2022, 07:00 Uhr

Der umstrittene Edeka-Markt an der Altonaer Chaussee in Schenefeld wird nach der jüngsten Entscheidung des Stadtentwicklungsausschusses nicht umgesetzt. Auch der Investor des Penny-Markts an der Friedrich-Ebert-Allee erhielt eine Absage für einen Neubau.