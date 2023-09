Feuer in Sicherungskasten Edeka-Mitarbeiter verhindern Großbrand in Pinneberger Supermarkt Von Bastian Fröhlig | 29.09.2023, 14:30 Uhr Noch ist der Eingang verbarrikadiert. Montag will Jörg Steffens, Inhaber Edeka Böge, wieder öffnen. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down

Edeka Böge in Waldenau-Datum ist nach einem Brand in einem Sicherungskasten derzeit geschlossen. Elektriker und Mitarbeiter arbeiten gerade auf Hochtouren daran, dass der Pinneberger Supermarkt am 2. Oktober wieder öffnen kann.