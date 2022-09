Die Wassermassen, die Ende August in Pinneberg den Damm überfluteten, konnten die Trockenheit für den Gesamtmonat nicht ändern. Foto: Felisa Kowalewski up-down up-down Wetterbilanz für August Extrem trocken – aber Pinneberg steht unter Wasser: Meteorologe erklärt, warum Von Anja Steinbuch | 09.09.2022, 18:00 Uhr

Der August 2022 dürfte auch im Kreis Pinneberg in die Geschichte eingehen: Höchsttemperaturen um die 35 Grad, nur wenig Niederschläge und an einem einzigen Tag lokal so viel Regen, dass Keller vollliefen und Gullis hochkamen. Wie konnte es dazu kommen?