Gas und Bremse verwechselt Drei Unfälle in kurzer Zeit: Seniorin sorgt für ein Trümmerfeld an Rellinger Kreuzung Von Manu Schmickler | 19.06.2023, 15:48 Uhr

Wie in einem schlechten Film: In Rellingen sorgte eine Seniorin am Sonnabendvormittag für drei Unfälle an einer Kreuzung. Sie verwechselte offenbar sowohl Vorwärts- und Rückwärtsgang als auch Gas und Bremse. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.