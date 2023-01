Am Donnerstag (26. Januar) ist es in Pinneberg zur Festnahme eines Mannes nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Bahn meldeten um kurz vor 1 Uhr drei Täter, die an den Bahnanlagen in der Burmeisterallee einen S-Bahn-Waggon besprühten.

Tatverdächtige ergreifen die Flucht

Bei Eintreffen der Streifen ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht und rannten in Richtung Rethwiese davon. Eine Streife der Polizeistation Quickborn nahm kurz darauf in der Rockvillestraße einen 26-jährigen Hamburger widerstandslos fest, der frische Farbreste an der Kleidung hatte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte Einweghandschuhe und Sprühköpfe.

Mehrere Sprühdosen und Atemschutzmasken gefunden

Die beiden weiteren Täter entkamen unerkannt. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach ihnen verlief in der Nacht erfolglos. Am Tatort fanden die Beamten mehrere Sprühdosen und Atemschutzmasken und stellten die Gegenstände sicher.

Bundespolizeiinspektion Flensburg ermittelt

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige entlassen. Ihm drohen außer einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung auch Schadenersatzansprüche. Die Bundespolizeiinspektion Flensburg bittet unter Telefon (0461) 31320 um sachdienliche Hinweise zur Fluchtrichtung der beiden unbekannten Täter und möglicherweise zu verwendeten Autos.