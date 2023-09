Zeugen gesucht Diebstahlserie geht weiter: Wieder SUV in Halstenbek geklaut Von Manu Schmickler | 06.09.2023, 17:27 Uhr Der Diebstahl eines Hyundai Tuscon wurde am Mittwochmorgen bemerkt. Symbolfoto: Alexander Steenbeck up-down up-down

Wieder ist in Halstenbek ein SUV gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges in der Umgebung der Parkfläche am Seekamp bemerkt haben.