Polizei sucht Zeugen Borstel-Hohenraden: Unbekannte erbeuten Schmuck Von Anna Goldbach | 18.09.2023, 13:19 Uhr Zwischen Freitamorgen und Samstagabend ereignete sich der Einbruch in Borstel-Hohenraden

Am Wochenende ist es in einem Einfamilienhaus in Borstel-Hohenraden zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte entwendeten dabei Schmuck, die Polizei bittet um Hinweise.