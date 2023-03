Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs in eine Gaststätte. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Zeugen gesucht Pinneberg: Diebe versuchen, in Gaststätte am Fahltskamp einzubrechen Von René Erdbrügger | 10.03.2023, 15:33 Uhr

Den Einbrechern gelang es am Donnerstag (9. März) nicht, in das Gebäude einzudringen. Zuvor machten sie sich an der Tür zu schaffen.