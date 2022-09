Die Kriminalpolizei ermittelt in sechs Fällen von Autoaufbrüchen. Es traf ausschließlich Kleintransporter. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Zeugen gesucht Diebe klauen Werkzeug aus Autos in Halstenbek und Schenefeld Von Felisa Kowalewski | 09.09.2022, 18:03 Uhr

Insgesamt sechs Autoaufbrüche in Halstenbek und Schenefeld zählte die Polizei in nur zwei Nächten – in fast allen Fällen wurde Werkzeug aus Kleintransportern gestohlen.