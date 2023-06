In Prisdorf sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Prisdorf Von Bastian Fröhlig | 23.06.2023, 15:03 Uhr

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Hasenkehre in Prisdorf eingebrochen.