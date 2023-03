Die Polizei in Pinneberg ermittelt im Fall eines Einbruchs. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth up-down up-down Kripo ermittelt Diebe brechen in Pinneberger Bar ein und öffnen Spielautomaten Von René Erdbrügger | 08.03.2023, 16:09 Uhr

Am Dienstag ist in eine Bar in Pinneberg eingebrochen worden. Wie viel Geld aus den Spielautomaten gestohlen wurde, steht noch nicht fest.