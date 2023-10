Das Wichtigste in Kürze Nachtragshaushalt und eine neue PiA-Kraft für Kummerfelds Kita – das wurde beschlossen Von Anna Goldbach | 21.10.2023, 09:00 Uhr Als Bürgermeisterin ist Erika Koll die Vorsitzende der Gemeindevertretung. Archivfoto: Tanja Dirbach up-down up-down

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung ist die Bereitstellung von Mitteln für eine weitere Auszubildende in der Kummerfelder Kita beschlossen worden. Auch die kommunale Wärmeplanung und der Nachtragshaushalt für 2023 waren Thema. Hier gibt es das Wichtigste in Kürze.