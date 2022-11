Die Deutsche Post und die Postbank an der Friedrich-Ebert-Straße ziehen um. Archivfoto: Janina Schmidt up-down up-down Zum Februar 2023 Post schließt ihren Zustellstützpunkt in Pinneberg und zieht in Nachbargemeinde Von René Erdbrügger | 17.11.2022, 06:30 Uhr

Ein Investor will auf dem Postgelände an der Friedrich-Ebert-Straße in Pinneberg ein Wohn- und Geschäftshaus bauen – das hat Konsequenzen für die Post und auch die Postbank.