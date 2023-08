Mission Gesundheit Warum Michael Herrmann aus Rellingen familientaugliche Laufwettkämpfe organisiert Von Manu Schmickler | 19.08.2023, 10:00 Uhr Michael Herrmann liebt das Laufen - und möchte die Begeisterung weitergeben. Foto: Manu Schmickler up-down up-down

Laufen gehört zu Michael Herrmanns Leben. Damit auch andere den Spaß an der Bewegung vor der Haustür finden, organisiert der Rellinger jedes Jahr in seiner Umgebung Laufevents, an denen jeder teilnehmen kann – für den doppelt guten Zweck.