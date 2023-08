Interview mit Lukas Alexander Ellgoth Deshalb ist die Pinneberger FDP gegen Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum Von René Erdbrügger | 29.08.2023, 08:00 Uhr FDP-Fraktionsvorsitzender Lukas Alexander Ellgoth. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

Die politische Sommerpause nähert sich dem Ende. Thema Nummer eins in Pinneberg ist die anstehende Bürgermeisterwahl im Oktober. Im Interview sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Lukas Alexander Ellgoth, was er sich vom künftigen Bürgermeister wünscht und was den Liberalen besonders wichtig ist.