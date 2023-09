Teil des Schulbetriebs Deshalb ist der Offene Ganztag in Borstel-Hohenraden so beliebt Von Hans-Joachim Kölln | 04.09.2023, 06:00 Uhr Wiebke Wieschendorf präsentiert das Schmuckstück der Schule – den neuen Bewegungsraum Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down

Viele Kinder werden am Nachmittag in der Offenen Ganztagschule in Borstel-Hohenraden betreut. Dafür mussten die Räumlichkeiten an der Grundschule erweitert werden. Zudem ist die OGTS das Vorzeigebeispiel für andere Schulen.