Premierenlesung im Arboretum Pinneberger Autor Tibor Rode spricht über neuen Thriller – und versteckte Stärken von Pflanzen Von Felisa Kowalewski | 22.08.2023, 17:00 Uhr Der Pinneberger Autor Tibor Rode hat seinen neuen Roman fertig, im September erscheint der Öko-Thriller. Passend bietet er eine Lesung mit Pflanzenführung im Arboretum Ellerhoop an. Foto: Felisa Kowalewski up-down up-down

Am 1. September kommt der neue Roman „Der Wald“ des Pinneberger Autors Tibor Rode in den Handel – am selben Tag hält er eine Lesung im Arboretum. shz.de hat mit ihm über sein neues Buch, die Veranstaltung und das Schreiben gesprochen.