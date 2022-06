Büchereileiterin Larissa Noack hofft auf eine rege Teilnahme am Ferien-Lese-Club. FOTO: Sophie Laura Martin Stadtbücherei Schenefeld Der Ferien-Lese-Club lockt mit tollen Preisen Von Sophie Laura Martin | 20.06.2022, 06:00 Uhr

Lesen regt die Fantasie an und ist darüber hinaus auch gut für das eigene Ausdrucksvermögen. Die Büchereien in Schleswig-Holstein veranstalten daher auch in diesem Jahr wieder dem Ferien-Lese-Club. Die Bücherei Schenefeld unter Leitung von Larissa Noack ist ebenfalls mit dabei.