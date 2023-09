Innenstadtsanierung Parkplätze weg, Bäume her: Das sind die Pläne für den Umbau der Ebertpassage in Pinneberg Von René Erdbrügger | 24.09.2023, 10:00 Uhr Die Fläche hinter dem Café Junge und der Volksbank soll aufgehübscht werden. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

Das Planungsbüro TGP aus Lübeck wird die Details für den Umbau der Ebertpassage in der Innenstadt in der nächsten Woche vorstellen. shz.de sagt, in welche Richtung es geht.