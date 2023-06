Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz sieht noch Potenzial im Gewerbegebiet am Peiner Hag. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Es gibt schon Veränderungen Das sind die Pläne für das Gewerbegebiet Peiner Hag in Prisdorf Von Hans-Joachim Kölln | 02.06.2023, 08:00 Uhr

Thomas Philipps weg, Toom auch, in Teilen herrscht Leerstand im Gewerbegebiet Peiner Hag in Prisdorf. Das soll jedoch nicht so bleiben, wie Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz im Gespräch mit shz.de erläutert.