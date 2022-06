Der Rantzauer See liegt unweit des Stadtzentrums Barmstedt. FOTO: Archiv: Elisabeth Meyer Badeseen-Übersicht Wo Sie sich in den Kreisen Pinneberg, Segeberg Steinburg abkühlen können Von Finn Warncke | 15.06.2022, 06:00 Uhr

Der Sommer ist da. Wer keinen eigenen Pool hat und nicht ins Freibad will, kann auch an eine der Badestellen in der Region fahren. Ein Überblick.