Starten optimistisch und zuversichtlich in die Ferien: Weys Karimi und Nienke von der Kammer vom Juks Schenefeld. FOTO: Sophie Laura Martin Sommerferien 2022 Das bietet das Schenefelder Juks für die Ferien an Von Sophie Laura Martin | 21.06.2022, 17:42 Uhr

Bald starten die Sommerferien. Damit auch die Kinder, die nicht mit ihren Eltern in den Urlaub fahren können, eine gute Zeit daheim in Schenefeld haben, hat sich das Juks so einiges einfallen lassen.