Im Gespräch: Tobias Goldschmidt (Umweltminister, von links), Ann-Kathrin Transiska (Grüne) und Mathias Schmitz (Grüne) im Pinneberger Rathaus. Foto: Tina Wollenschläger up-down up-down Tipps von Minister Tobias Goldschmidt Das können Kommunen für den Klimaschutz im Kreis Pinneberg tun Von Tina Wollenschläger | 10.03.2023, 06:00 Uhr

Klimaschutz: Was liegt in kommunaler Hand? Was, wenn Kompetenz und Wille fehlen? Umweltminister Tobias Goldschmidt, Politik und Bürgern suchten während einer Debatte in Pinneberg nach Lösungen.